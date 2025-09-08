صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آباد: بارشوں اور سیلاب سے 12سرکاری سکول متاثر،16.5ملین روپے کے نقصانات

  • گوجرانوالہ
وزیر آباد: بارشوں اور سیلاب سے 12سرکاری سکول متاثر،16.5ملین روپے کے نقصانات

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں تعلیمی شعبہ بھی شدید متاثر ہوا ہے ۔ وزیرآباد تحصیل کے مختلف سرکاری سکولوں کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق 12 سکولوں کی عمارتوں اور کلاس رومز کو نقصان پہنچا ہے۔۔۔

 جن کی مرمت اور بحالی پر مجموعی طور پر 16.501 ملین روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔ کئی سکولوں میں سیلابی پانی 2 سے 5 فٹ تک داخل ہوا، جس سے دیواریں، کمروں کی ساخت اور عمارتوں کی رنگ و روغن بری طرح متاثر ہوا۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول لویری والا میں 0.65 ملین روپے ، جی جی سی ایس کوٹ جعفر سکول میں 0.85 ملین روپے ، جی جی ایچ ایس لویری والا میں 5.105 ملین روپے ، جی ایم پی ایس ٹھٹہ بلوچ میں 0.043 ملین روپے ، جی پی ایس رام گڑھ میں 0.919 ملین روپے ، جی پی ایس سوہدرہ نمبر 1 میں 1.350 ملین روپے ، جی جی پی ایس شکور گڑھ سوہدرہ میں 0.019 ملین روپے ، جی ایم پی ایس بہرام میں 0.977 ملین روپے جبکہ دیگر سکولوں میں بھی نمایاں نقصان ہوا۔ متاثرہ سکولوں میں تقریباً 1700 طلبہ و طالبات زیرِ تعلیم ہیں، جن کی تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔حکام نے فوری مرمتی اقدامات پر زور دیا ہے تاکہ تعلیمی عمل دوبارہ جاری رکھا جا سکے ۔ مزید برآں، بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے عارضی متبادل انتظامات کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے ۔

 

