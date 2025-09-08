سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ ہوگیا ہے ، عام آدمی کے لیے سبزی خریدنا بھی محال ہو گیا۔ ٹینڈے 500 روپے ، ادرک 650 روپے ، ٹماٹر 400 روپے اور مٹر 500 روپے فی کلو تک جا پہنچے ہیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق سبزی فروشوں نے مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری سرکاری ریٹ لسٹ کو نظرانداز کرتے ہوئے من مانے دام وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سبزی فروشوں نے سیلاب اور مون سون بارشوں کو جواز بنا کر قیمتوں میں 30 گناہ تک اضافہ کر دیا ہے ۔کوئی بھی سبزی تین سو روپے فی کلو سے کم دستیاب نہیں۔ ٹینڈے اور لہسن 500 روپے ، کریلا، بھنڈی اور بینگن 300 روپے ، گوبھی 280 روپے ، شملہ مرچ 250 روپے جبکہ مٹر 500 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ۔ ٹماٹر جس کا سرکاری نرخ 120 روپے ہے ، مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو دستیاب ہے ۔ پیاز جو چند روز قبل 50 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا، اب 140 روپے میں مل رہا ہے ۔سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے ۔ مارکیٹوں میں خریدار اور دکانداروں کے درمیان بحث و تکرار کے مناظر عام ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ریٹ لسٹ محض دکھاوے کے لیے جاری کی جاتی ہے ، دکاندار اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔دوسری جانب سبزی فروشوں کا مؤقف ہے کہ منڈی میں سبزی مہنگے داموں ملتی ہے اور سیلاب کے باعث سپلائی میں شدید کمی آئی ہے ، اسی لیے انہیں مجبوری میں زیادہ نرخوں پر فروخت کرنا پڑ رہا ہے ۔