بارشیں،سیلاب:گیپکو کو کروڑوں کا نقصان،فیلڈ سٹورز سے ناقص انسولیٹرز واپس طلب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) سیلابی ریلوں اور بارشوں کے باعث گیپکو کی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے ۔ ظفروال میں ٹرانسمیشن لائن کا بڑا ٹاور اکھڑ نے سے کمپنی کو تقریباً 10 کروڑ کا نقصان ہوا۔

 اسی طرح سیالکوٹ میں فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی مضبوطی کیلئے نصب کیے گئے سینکڑوں آہنی انسولیٹرز بھی بارش کے باعث ناکارہ ہوگئے ، جس کے نتیجے میں شہر اور گردونواح میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ذرائع کے مطابق انسولیٹرز کی خریداری کے بعد ان کی انسپکشن کرنے والے افسروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے ، جس پر گیپکو اتھارٹی نے تمام فیلڈ سٹورز سے ناقص انسولیٹرز واپس طلب کرلیے ہیں۔گجرات، وزیر آباد اور جلال پور بھٹیاں میں بھی ناقص تعمیراتی کاموں کے باعث گیپکو کو بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ گیپکو ریکارڈ کے مطابق گوجرانوالہ ڈویژن میں 56 فیڈرز متاثر ہوئے ۔چیف ایگزیکٹو گیپکو محمد ایوب نے جی ایم اور چیف انجینئرز کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تاہم ذرائع کے مطابق متعلقہ افسروں نے نقصان کے ذمہ داران کے بارے میں انہیں حقائق سے آگاہ نہیں کیا۔

 

