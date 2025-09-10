مختلف واقعات میں حاملہ خاتون سمیت 3 افراد زخمی
کامونکے (نامہ نگار) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات میں حاملہ خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں لدھڑ کے رہائشی ابوبکر نے بدچلنی کے شبہ پر اپنی والدہ ساجدہ اور بہن رقیہ کے ہمراہ حاملہ بیوی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔دوسری جانب سابقہ رنجش پر آدھورائے کے رہائشی وقاص نے عدیل کے گھر گھس کر تیز دھار آلے سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہاں موجود مہمان ذیشان اور عثمان شدید زخمی ہوگئے ۔پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔