صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف واقعات میں حاملہ خاتون سمیت 3 افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
مختلف واقعات میں حاملہ خاتون سمیت 3 افراد زخمی

کامونکے (نامہ نگار) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات میں حاملہ خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں لدھڑ کے رہائشی ابوبکر نے بدچلنی کے شبہ پر اپنی والدہ ساجدہ اور بہن رقیہ کے ہمراہ حاملہ بیوی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔دوسری جانب سابقہ رنجش پر آدھورائے کے رہائشی وقاص نے عدیل کے گھر گھس کر تیز دھار آلے سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہاں موجود مہمان ذیشان اور عثمان شدید زخمی ہوگئے ۔پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ، صنعتکار پریشان

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو

ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ

مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر