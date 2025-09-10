صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ: 4ملزم گرفتار منشیات و ناجائز اسلحہ برآمد

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نامہ نگار) سٹی اور صدر پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے چار ملزموں کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضہ سے سوا دو کلو چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی پولیس نے سوہاوہ سٹاپ کے قریب مشکوک شخص دشناور کو قابو کیا جس کے قبضہ سے 2 کلو 250 گرام چرس برآمد ہوئی۔ سول چوک میں ملزم احمد رضا سے پسٹل 30 بور معہ 5 گولیاں، جبکہ چونگی نمبر 6 کے قریب ایک سیاہ ڈبل کیبن ڈالہ بلا نمبری میں سوار ملزم محمد سلیمان سے پسٹل 30 بور اور 9 ایم ایم پسٹل معہ 8 گولیاں برآمد ہوئیں۔دوسری جانب تھانہ صدر پولیس نے ڈیرہ بازیگراں کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ملزم عبدالوہاب کو گرفتار کیا جس کے قبضہ سے پسٹل 30 بور معہ 2 گولیاں برآمد ہوئیں۔پولیس نے تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔

