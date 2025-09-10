کامونکے : ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں تین افراد لٹ گئے
کامونکے(نامہ نگار)ڈکیتی کی وارداتوں میں تین افراد کو نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بقاپور کے رہائشی سبطین عباس سے نواحی گاؤں چنڈالی کے قریب دو مسلح ڈاکو آٹھ ہزار روپے اور دیگر سامان چھین کر فرار ہوگئے۔
اسی طرح واہنڈو کے رکشہ سوار محنت کش میاں محمد عدنان کو چندنیاں کے قریب دو ڈاکوؤں نے روک کر ایک لاکھ روپے چھین لیے ۔ جبکہ مغلپورہ کے پیزا ڈلیوری بوائے حبیب لطیف سے جی ٹی روڈ خان ٹاؤن کے قریب دو نامعلوم ڈاکو موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے تمام وارداتوں کے مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے۔