چودھری ظفر چٹھہ کی اہلیہ کی روح کے ایصال ثواب کیلئے دعائیہ محفل

  • گوجرانوالہ
چودھری ظفر چٹھہ کی اہلیہ کی روح کے ایصال ثواب کیلئے دعائیہ محفل

وزیرآباد (نامہ نگار) موضع جھام والا میں پیپلز پارٹی نیویارک کے صدر چودھری ظفر چٹھہ کی اہلیہ مرحومہ شائستہ ظفر چٹھہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ایک دعائیہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر ملک بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کیں۔دعائیہ محفل میں سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ، ممبر صوبائی اسمبلی عدنان افضل، سابق ایم پی اے اعجاز سماں سمیت سینکڑوں افراد شریک ہوئے ۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے بھی تعزیتی پیغامات بھیجے اور فاتحہ خوانی کی۔

