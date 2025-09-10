ڈسکہ: بھٹوں کے زہریلے دھوئیں سے شہری بیماریوں میں مبتلا
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار) ڈسکہ اور اس کے گردونواح میں اینٹیں بنانے والے بھٹوں سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں نے مقامی رہائشیوں کو مختلف جان لیوا بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔
بھٹہ مالکان پیسہ بچانے کے لیے کوئلے کے ساتھ ربڑ اور پرانے جوتے بھی جلا رہے ہیں، جس کے باعث ماحول اور انسانی صحت دونوں شدید خطرے میں ہیں۔زہریلے دھوئیں کی وجہ سے مقامی فصلیں برباد ہونے لگی ہیں اور درخت بھی آہستہ آہستہ سوکھ رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بھٹوں کے دھوئیں سے پالتو مویشی اور پرندے بھی بیمار اور مرنے لگے ہیں، جبکہ معصوم بچے سانس کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کی مسلسل غفلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری اصلاحات اور حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔