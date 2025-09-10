دریائے توی مناورمیں ڈوبنے والے نوجوان کی نعش مل گئی ،سپردخاک
ٹانڈہ (سٹی رپورٹر) دریائے توی مناور میں ڈوبنے والے نوجوان محمد سلیمان ولد محمد عارف نہریا کی نعش دو روز بعد برآمد ہو گئی۔
بتایا گیا ہے کہ محمد سلیمان اپنے مال مویشی کے ہمراہ دریا عبور کر رہا تھا کہ گہرے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔نوجوان کی وفات پر والدین اور بہنیں غم سے نڈھال ہیں۔ محمد سلیمان دو بہنوں کا اکلوتا بھائی اور والدین کا واحد سہارا تھا۔ اہلِ علاقہ بھی شدید سوگ میں مبتلا ہیں۔ مرحوم کھوجے چک کا رہائشی اور ننھیال میں عارضی طور پر مقیم تھا۔نماز جنازہ سرخپور قادری چوک میں ادا کی گئی اورسپردخاک کردیاگیا۔