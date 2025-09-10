صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے توی مناورمیں ڈوبنے والے نوجوان کی نعش مل گئی ،سپردخاک

  • گوجرانوالہ
دریائے توی مناورمیں ڈوبنے والے نوجوان کی نعش مل گئی ،سپردخاک

ٹانڈہ (سٹی رپورٹر) دریائے توی مناور میں ڈوبنے والے نوجوان محمد سلیمان ولد محمد عارف نہریا کی نعش دو روز بعد برآمد ہو گئی۔

بتایا گیا ہے کہ محمد سلیمان اپنے مال مویشی کے ہمراہ دریا عبور کر رہا تھا کہ گہرے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔نوجوان کی وفات پر والدین اور بہنیں غم سے نڈھال ہیں۔ محمد سلیمان دو بہنوں کا اکلوتا بھائی اور والدین کا واحد سہارا تھا۔ اہلِ علاقہ بھی شدید سوگ میں مبتلا ہیں۔ مرحوم کھوجے چک کا رہائشی اور ننھیال میں عارضی طور پر مقیم تھا۔نماز جنازہ سرخپور قادری چوک میں ادا کی گئی اورسپردخاک کردیاگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ، صنعتکار پریشان

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو

ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ

مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر