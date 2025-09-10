صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید صابر حسین شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے تقریب

  • گوجرانوالہ
راہوالی(نامہ نگار)سماجی شخصیت چودھری سلطان احمد جوندہ کی طرف سے 1965کے شہید صابر حسین شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں پرنسپل آرمی پبلک سکول گوجرانوالہ کینٹ کرنل لیاقت علی، وائس پرنسپل محمد آصف جوندہ، سول جج چوہدری بلال افتخار جوندہ، شیخ طارق امین ایڈوکیٹ و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے صابر حسین شہید کو خراج تحسین پیش کیا ۔ تقریب نے اختتام پر سلطان احمد جوندہ کی طرف سے شرکت کرنیوالی شخصیات کو ان کی ملکی خدمات پر تعریفی شیلڈ پیش کی۔

