ڈسکہ: محنت کش پر تشدد، گالی گلوچ کرنے پر 2 افراد کیخلاف مقدمہ
ڈسکہ (نامہ نگار) تھانہ موترہ کے علاقہ چک گلاں میں محنت کش پر تشدد اور گالی گلوچ کا واقعہ پیش آیا۔
محنت کش عبدالرحمن اپنے دوست عازب شاہد کے ہمراہ دکاندار کے پیسے دینے گیا تو ملزم عمر نے اس کی آنکھوں میں موبائل فون کی لائٹ ماری۔ منع کرنے پر ملزم عمر نے اسے گریبان سے پکڑ کر دکان سے باہر نکال لیا، جہاں باہر موجود ملزم علی رضا نے پسٹل کا بولٹ مارا اور زدوکوب کرتے ہوئے زبردستی موٹرسائیکل پر بٹھا کر تھوڑی دور لے گئے ۔ وہاں بھی اسے مارپیٹ کا نشانہ بنایا گیا اور غلیظ گالیاں دی گئیں۔ تھانہ موترہ پولیس نے واقعہ کی رپورٹ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔