ڈسکہ اور گردونواح میں آٹا مہنگے داموں فروخت، شہری پریشان
ڈسکہ (نامہ نگار) ڈسکہ شہر اور گردونواح میں آٹا مہنگے داموں فروخت ہونے لگا ہے۔ آٹے کا بیس کلو تھیلا 2400 روپے میں جبکہ کھلا آٹا 130 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔
سرکاری نرخ 90 روپے فی کلو مقرر ہیں لیکن قریبی علاقوں مندرانوالہ، سوہاوہ، جیسروالہ، رنجہائی، گلوٹیاں، مسلمانیاں، جامکے چیمہ، ملیانوالہ اور بمبانوالہ سمیت دیگر آبادیوں کے دکاندار 120 سے 130 روپے فی کلو آٹا فروخت کر رہے ہیں۔انتظامیہ کی جانب سے گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں اور چھاپوں کے باوجود قیمتوں کو قابو نہ کیا جا سکا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 4 ہزار روپے فی من سے تجاوز کر گئی ہے ، جس کے باعث آٹے کی قیمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صباء اصغر علی اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر سے مطالبہ کیا ہے کہ فلور ملز مالکان اور ڈیلرز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔