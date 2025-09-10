صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :جاوید بٹ کی قیادت میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار) مرکزی انجمن تاجران کے صدر جاوید بٹ کی قیادت میں اربن فلڈ اور سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔

محلہ شاہ حسین، محلہ ٹبہ رنگ پور، قمر سیالوی روڈ سمیت دیگر علاقوں میں خشک راشن، منرل واٹر، بیس کلو آٹے کے تھیلے اور بریانی کے پیکٹ متاثرین میں گھر گھر جا کر پہنچائے گئے ۔امدادی سرگرمیوں میں صدر دی ینگ فیلو ز لائنز کلب سیٹھ علی اصغر، خادم حسین سکیمی، اسلم مٹھو اور عمر فاروق بھی شریک تھے ۔ جاوید بٹ نے کہاکہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کو بلاتفریق امداد فراہم کی جا رہی ہے ، یہ ایک قدرتی آفت ہے ، اللہ سب پر رحم فرمائے۔

