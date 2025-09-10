صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) ہیڈ مرالہ بیراج محکمہ ایریگیشن کی عدم توجہی کے باعث موت کے خطرات سے دوچار ہے۔ دریائے چناب پر تعمیر شدہ یہ پل، جو سیالکوٹ کو گجرات سے ملانے والی اہم گزرگاہ ہے، عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔

ذرائع کے مطابق بیراج پر اگرچہ ٹول پلازہ قائم کر دیا گیا ہے تاہم پل کی مرمت اور حفاظت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ پل کے حفاظتی جنگلے مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں جبکہ جگہ جگہ گہرے کھڈے پڑنے کے باعث حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ روزانہ ہزاروں افراد اور گاڑیاں اس پل سے گزرتی ہیں اور کسی بھی وقت بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے ۔ عوامی مطالبہ ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، سیکرٹری آبپاشی پنجاب اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صباء اصغر علی فوری نوٹس لے کر مرالہ بیراج کی مرمت اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔

