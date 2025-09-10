صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دولت نگر:قتل میں ملوث اشتہاری سمیت 5ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات(نامہ نگار)پولیس تھانہ دولت نگر نے اشتہاری مجرموں، منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 5 ملزموں کو گرفتار کرلیا۔

 ترجمان کے مطابق ایس ایچ او تھانہ دولت نگر انسپکٹر سجاد اعظم نے قتل کے مقدمہ میں ملوث مجرم اشتہاری ظفر اقبال ساکن کیرانوالہ کو گرفتار کیا۔منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں عظمت علی ساکن دولت نگر اور رضوان علی ساکن ڈوگہ کو دھر لیا گیا، جن کے قبضے سے ڈیڑھ کلوگرام سے زائد ہیروئین اور چرس برآمد ہوئی۔ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران انار ولا یت ساکن سنگرانہ سے پسٹل 30 بور اور عباس علی ساکن سنگرانہ سے بندوق 12 بور برآمد کی گئی۔

