  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ: انفراسٹرکچر کی بحالی ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت بارشی پانی کے ذخیرے اور متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس کے دوران بارشی اور سیلابی پانی کو محفوظ بنانے کے منصوبے پر تفصیلی غور کیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ محفوظ شدہ پانی کو شہری ضروریات کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ اس موقع پر زیرِ زمین پانی کی کوالٹی جانچنے کے اقدامات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ واٹر ایڈ پاکستان کی تکنیکی مہارت اور تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا تاکہ مستقبل میں پانی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے پانی بچائیں، مستقبل بچائیں کے پیغام کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ عوامی فلاح اور ماحولیاتی تحفظ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔

