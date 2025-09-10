گجرات :شرپسند عناصر کے خلاف کارِ سرکار میں مداخلت پر مقدمہ
گجرات (نامہ نگار) گجرات کے متعدد علاقوں سے پانی اتر چکا ہے جبکہ باقی سیلاب متاثرہ علاقے بھی جلدکلیئر ہونے کی توقع ہے۔
گزشتہ شب مالھو کھوکر ڈائیورشن کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں تو چند ریٹائرڈ سب انسپکٹرز نے مزاحمت شروع کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایات پر شرپسند عناصر کے خلاف کارِ سرکار میں مداخلت اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے ڈی سی بند کو بھی نقصان پہنچایا تھا، تاہم ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں بروقت موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے گجرات کو دوبارہ اربن فلڈ سے بچانے میں کامیاب رہیں اور بند کو فوری طور پر بحال کر دیا گیا۔