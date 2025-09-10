صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :شرپسند عناصر کے خلاف کارِ سرکار میں مداخلت پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
گجرات :شرپسند عناصر کے خلاف کارِ سرکار میں مداخلت پر مقدمہ

گجرات (نامہ نگار) گجرات کے متعدد علاقوں سے پانی اتر چکا ہے جبکہ باقی سیلاب متاثرہ علاقے بھی جلدکلیئر ہونے کی توقع ہے۔

گزشتہ شب مالھو کھوکر ڈائیورشن کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں تو چند ریٹائرڈ سب انسپکٹرز نے مزاحمت شروع کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایات پر شرپسند عناصر کے خلاف کارِ سرکار میں مداخلت اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے ڈی سی بند کو بھی نقصان پہنچایا تھا، تاہم ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں بروقت موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے گجرات کو دوبارہ اربن فلڈ سے بچانے میں کامیاب رہیں اور بند کو فوری طور پر بحال کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلوبل ویلیج منصوبہ ڈیڑھ برس بعد بھی غیر فعال

سیلاب سے 40 ہزار ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان

بڑے آبی ذخائر کی تعمیر قومی ضرورت : ابراہیم حسن مراد

ایل ڈی اے سٹی: 6 بلاکس کے قبضے رواں ماہ دینے کی ہدایت

بی او پی : انڈسٹری کا ڈیجیٹل بزنس لون حل متعارف

شاہدرہ کے علاقے کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے ؟ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر