حافظ آباد: ایم سی کیڈر پنشنرز دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم

  گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ایم سی کیڈر کے پنشنرز کو گزشتہ دو ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سخت مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث بزرگ پنشنرز میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔

پنشنرز نے تنخواہوں کے اجرا میں تاخیر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کا ایک آڈیٹر یاور شاہ ان کی تنخواہوں کو ہر ماہ دانستہ طور پر تاخیر کا شکار بناتا ہے ، جس کی وجہ سے اس ماہ بھی انہیں رقوم نہ مل سکیں اور ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔پنشنرز کا کہنا ہے کہ مذکورہ آڈیٹر طویل عرصے سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں تعینات ہے اور بلوں کی منظوری کے عوض مبینہ طور پر پیسے طلب کرتا ہے ۔ انہوں نے حکومتِ پنجاب کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور پینشنرز کی تنخواہوں کا جلد از جلد اجراء یقینی بنایا جائے ۔دوسری جانب آڈیٹر یاور شاہ نے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔

