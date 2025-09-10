صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
امتِ مسلمہ کے مصائب کا حل اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے میں ہے :حاجی ارشد مغل

ڈسکہ(نامہ نگار)چیئرمین تاجر اتحاد ویلفیئر کونسل حاجی محمد ارشد مغل نے کہا ہے کہ امتِ مسلمہ کی تمام مشکلات و مصائب کا حل اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔

آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی سیرت و صورت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ، جس میں انسانیت کے لیے اعلیٰ اخلاق، صبر، ایثار، محبت اور عدل و انصاف کا درس موجود ہے ۔ اگر آج مسلمان معاشرتی برائیوں، ناانصافیوں اور باہمی نفرتوں سے نجات چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نبی کریم ﷺ نے پوری انسانیت کو خیرخواہی، اخوت، ہمدردی اور بھائی چارے کا درس دیا، جس پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔

