گجرات:پیرا کی کارروائی 60 بوری گندم برآمد
گجرات (نامہ نگار) پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (PERA) کی ٹیم نے موضع گولیکی میں کارروائی کرتے ہوئے طارق محمود/حمزہ ٹریڈرز سے 60 بوری گندم برآمد کر لی۔
گندم اینٹی ہورڈنگ آپریشن اور روٹی و آٹے کی قیمتوں پر قابو پانے کے تناظر میں ضبط کی گئی۔فوڈ انسپکٹر وسیم گوندل کے ہمراہ PERA ٹیم نے ضلع بھر میں مارکیٹوں کا معائنہ کیا، جہاں روٹی اور آٹے کی قیمتوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق اینٹی ہورڈنگ انسپکشنز کے ذریعے ذخیرہ اندوزی کو روکا جا رہا ہے تاکہ عوام کو آٹا مقررہ نرخوں پر بروقت اور مناسب مقدار میں فراہم ہو سکے۔