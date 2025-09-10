صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 4 ملزم گرفتارکرلئے گئے

  • گوجرانوالہ
انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 4 ملزم گرفتارکرلئے گئے

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران چار ملزموں کو گرفتار کرلیا، گرفتار ملزموں میں محمد قاسم، محمد آزاد، محمد قیصر اور عبدالرحمان شامل ہیں۔

ایف آئی اے انسداد انسانی سمگلنگ سرکل گجرات اور گوجرانوالہ نے مشترکہ کارروائی کے دوران انہیں حراست میں لیا،ابتدائی تحقیقات کے مطابق، ملزموں نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر مجموعی طور پر 3 کروڑ 36 لاکھ روپے سے زائد ہتھیائے ۔ محمد قاسم نے شہری کو اٹلی بھجوانے کے لیے 85 لاکھ روپے وصول کیے ۔ محمد آزاد نے یونان میں ملازمت کے لیے شہریوں سے 3 کروڑ روپے وصول کیے ۔ محمد قیصر اور عبدالرحمان نے نیوزی لینڈ ملازمت کے جھانسے میں شہری سے 51 لاکھ روپے سے زائد وصول کیے جبکہ ایک ملزم نے شہری کو بوسنیا کا جعلی ویزا فراہم کیا۔گرفتار ملزم شہریوں کو بیرون ملک بھیجنے میں ناکام رہے اور بھاری رقوم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،نیوروسرجری میں سامان کی قلت،بیسیوں آپریشن ملتوی

اے ڈی سی فنانس کا سیلاب متاثرہ علاقوں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ

سیلاب متاثرین کیلئے جلد ریلیف پیکیج کا اعلان ہوگا، لبنیٰ نذیر

ڈی سی وہاڑی اور ڈی پی او کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

وہاڑی میں چینی 200روپے کلوہوگئی، شہری پریشان

خانیوال:سیلاب متاثرین کیلئے 29ریلیف کیمپ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر