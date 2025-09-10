انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 4 ملزم گرفتارکرلئے گئے
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون نے انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران چار ملزموں کو گرفتار کرلیا، گرفتار ملزموں میں محمد قاسم، محمد آزاد، محمد قیصر اور عبدالرحمان شامل ہیں۔
ایف آئی اے انسداد انسانی سمگلنگ سرکل گجرات اور گوجرانوالہ نے مشترکہ کارروائی کے دوران انہیں حراست میں لیا،ابتدائی تحقیقات کے مطابق، ملزموں نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر مجموعی طور پر 3 کروڑ 36 لاکھ روپے سے زائد ہتھیائے ۔ محمد قاسم نے شہری کو اٹلی بھجوانے کے لیے 85 لاکھ روپے وصول کیے ۔ محمد آزاد نے یونان میں ملازمت کے لیے شہریوں سے 3 کروڑ روپے وصول کیے ۔ محمد قیصر اور عبدالرحمان نے نیوزی لینڈ ملازمت کے جھانسے میں شہری سے 51 لاکھ روپے سے زائد وصول کیے جبکہ ایک ملزم نے شہری کو بوسنیا کا جعلی ویزا فراہم کیا۔گرفتار ملزم شہریوں کو بیرون ملک بھیجنے میں ناکام رہے اور بھاری رقوم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے۔