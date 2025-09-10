صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ: سیلاب متاثرین کو مفت طبی امداد اور ادویات کی فراہمی

  • گوجرانوالہ
پھالیہ (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی ہدایت پر محکمہ صحت منڈی بہاؤالدین کی ٹیمیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کرن ارشاد کی سربراہی میں سیلاب متاثرین کو مفت طبی امداد اور ادویات فراہم کر رہی ہیں۔

ڈاکٹر کرن ارشاد کے مطابق متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں جو رورل ہیلتھ سنٹر بھیکھو موڑ، جوکالیاں، بھیرووال، غزالی سکول رتو باہری، گورنمنٹ پرائمری سکول چک شہباز، بستی مخدوم، بڈھی برج قادرآباد، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول قادرآباد اور سیدہ شریف میں لگائے گئے ہیں۔اس کے علاوہ \"کلینک آن وہیلز\" سروس کے ذریعے طبی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کی جا رہی ہیں۔

