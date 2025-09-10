عقیدۂ ختمِ نبوت ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز :شاہدانصاری
ڈسکہ(نامہ نگار)تحریک لبیک پاکستان کے سابق ٹکٹ ہولڈر محمد شاہد انصاری نے کہا ہے کہ عقیدۂ ختمِ نبوت ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔
عقیدۂ ختمِ نبوت کا تحفظ دراصل پورے دینِ اسلام کے تحفظ کی بنیاد ہے ۔ پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے قائد اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ اور جماعت اہلسنت کے علمائے کرام نے تاریخی کردار ادا کیا۔ ہمارے نبی کریم ﷺ آخری نبی ہیں، قرآن پاک آخری کتاب ہے اور دین اسلام آخری دین ہے۔ جبکہ ہم سب آخری امت ہیں۔ حضور ﷺ کی آمد کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال شمار ہوگا۔انہوں نے مزید کہا کہ ختمِ نبوت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، قادیانیوں نے ہمیشہ اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔