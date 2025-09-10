وزیرآباد: ٹریفک جام وغیر قانونی پارکنگ سے شہریوں کومشکلات
وزیرآباد (نامہ نگار) وزیرآباد شہر میں ٹریفک جام معمول بن گیا ہے ، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کے مطابق ٹریفک وارڈنز جرمانوں تک محدود رہ کر اصل فرائض میں دلچسپی نہیں لے رہے۔
جس سے شہر کے اہم چوک مثلاً اوور ہیڈ بریج چوک، احمد نگر چوک اور پرانے کچہری چوک میں ٹریفک کا شدید جام رہتا ہے ۔شہر میں جگہ جگہ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز نے عوامی مسائل میں اضافہ کر دیا ہے ۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ وارڈنز کی جانب سے بعض اوقات بدتمیزی بھی کی جاتی ہے ۔ بار بار ٹریفک بندش اور آئے روز جان لیوا حادثات رونما ہو رہے ہیں، خاص طور پر پرانے کچہری چوک میں غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈز کی وجہ سے سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ اور اطراف کے علاقوں کو جانے والی ٹریفک کئی گھنٹوں تک پھنسی رہتی ہے ۔شہر آنے جانے والے لوگ گاڑیوں اور رکشوں میں محبوس ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹیلی فون ایکسچینج اور لاہوری دروازہ مارکیٹ کے باہر گاڑیوں کی طویل قطاریں ٹریفک کو مزید جام کر دیتی ہیں۔ اس صورتحال کے باعث سرکاری ہسپتال ڈی ایچ کیو جانے والی ایمبولینسز کو بھی راستہ میسر نہیں آتا۔شہری حلقوں نے بدانتظامی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔