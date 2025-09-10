صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :محلہ شاہ حسین کے سامنے فری میڈیکل کیمپ جاری

  • گوجرانوالہ
گجرات :محلہ شاہ حسین کے سامنے فری میڈیکل کیمپ جاری

گجرات (سٹی رپورٹر) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات کی جانب سے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے محلہ شاہ حسین کے سامنے ڈائیوواڈہ کے قریب قائم فری میڈیکل کیمپ گزشتہ روز بھی جاری رہا۔

کیمپ میں گجرات کے معروف معالجین ڈاکٹر سید حیدر احسان شاہ اور ڈاکٹر جاذب (چائلڈ سپیشلسٹ ) اپنی ٹیم کے ہمراہ شریک ہوئے اور تقریباً آٹھ سو مریضوں کا معائنہ کیا۔ مریضوں کو لاکھوں روپے مالیت کی مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ ڈاکٹرز نے عوام سے اپیل کی کہ میڈیکل کیمپ میں صرف متاثرہ علاقے کے لوگ ہی آئیں، جبکہ دیگر علاقوں کے شہری غیر ضروری طور پر وہاں نہ جائیں، تاکہ اصل متاثرین کو بروقت اور بہتر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا اور روٹی مہنگی بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

بھٹوں کا زہریلا دھواں،قریبی کالونیوں میں بیماریاں،محکمہ ماحولیات خاموش

آر پی او،ڈی پی او کے تھانے ،سیف سٹی ،خدمت مرکز کے دورے

ڈاکٹروں کے خصوصی وفد کا فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

کمشنر کا زیر تعمیر گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

اسد عباس مگسی کے گورنمنٹ بوائز ہا ئی سکول سول اسٹیشن ،سکول برائے متاثرہ سماعت بوائز کادورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر