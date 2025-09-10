گجرات :محلہ شاہ حسین کے سامنے فری میڈیکل کیمپ جاری
گجرات (سٹی رپورٹر) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات کی جانب سے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے محلہ شاہ حسین کے سامنے ڈائیوواڈہ کے قریب قائم فری میڈیکل کیمپ گزشتہ روز بھی جاری رہا۔
کیمپ میں گجرات کے معروف معالجین ڈاکٹر سید حیدر احسان شاہ اور ڈاکٹر جاذب (چائلڈ سپیشلسٹ ) اپنی ٹیم کے ہمراہ شریک ہوئے اور تقریباً آٹھ سو مریضوں کا معائنہ کیا۔ مریضوں کو لاکھوں روپے مالیت کی مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ ڈاکٹرز نے عوام سے اپیل کی کہ میڈیکل کیمپ میں صرف متاثرہ علاقے کے لوگ ہی آئیں، جبکہ دیگر علاقوں کے شہری غیر ضروری طور پر وہاں نہ جائیں، تاکہ اصل متاثرین کو بروقت اور بہتر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔