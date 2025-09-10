سیالکوٹ: پارکنگ سٹینڈز سے ٹریفک درہم برہم ، شہری پریشان
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) شہر میں قائم پارکنگ سٹینڈز نے شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا دی ہیں، جہاں اوورچارجنگ کے علاوہ ٹریفک روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
شہری اور معروف شاہرات پر گھنٹوں ٹریفک جام رہنے لگا ہے ، جبکہ ٹریفک پولیس اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔تفصیلات کے مطابق، شہر کے اندرون میں متعدد مقامات پر پارکنگ سٹینڈز قائم کیے جا چکے ہیں اور میونسپل کارپوریشن نے بھی باقاعدہ بورڈ آویزاں کر رکھے ہیں، لیکن ان کے قیام سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ سٹینڈز کا عملہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے زائد فیس وصول کر رہا ہے ۔ موٹر سائیکل کی باقاعدہ فیس 10 روپے بمعہ ٹیکس ہے ، لیکن سٹینڈ عملے کی جانب سے 20 روپے سے 40 روپے تک وصولی کی جاتی ہے ۔خاص طور پر گورنمنٹ سردار بیگم ٹیچنگ ہسپتال اور گورنمنٹ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کے پارکنگ سٹینڈز میں اوورچارجنگ جاری ہے ، جس میں ہسپتال انتظامیہ کی سرپرستی بھی شامل ہے ۔رامتلائی چوک، رحمت علی چوک، پیرس روڈ، کمشنر روڈ اور کچہری روڈ پر ٹریفک کئی گھنٹے بلاک رہتی ہے ، جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور پارکنگ سٹینڈز کے انتظامات بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔