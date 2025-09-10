ملت سپورٹس کمپلیکس ٹوٹ پھوٹ کا شکار، چراگاہ میں تبدیل
تتلے عالی (نامہ نگار) تتلے عالی ملت سپورٹس کمپلیکس کی حالت اس وقت ویرانے اور ٹوٹ پھوٹ کا منظر پیش کر رہی ہے۔
ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر رانا علی حسن خان، جنرل سیکرٹری شاہد جاوید، حاجی محمد سرفراز اور فیاض سہوترا نے بتایا کہ یہ کمپلیکس نہ صرف نوجوانوں کے لیے کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی کی سہولیات فراہم کرتا تھا بلکہ اولڈ سٹیزن، خواتین اور بچوں کو سر سبز گھاس پر تفریح اور سیر کی سہولت بھی مہیا کرتا تھا،انہوں نے کہا کہ محکمہ سپورٹس کی مبینہ غفلت کے باعث کمپلیکس میں لاکھوں روپے مالیت کی گھاس، پودے ، کھیلوں کا سامان اور موٹریں یا تو چوری ہو گئی ہیں یا غائب ہو گئی ہیں۔ ان ڈور گیمز کے لیے تعمیر کیے گئے شیشے بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں۔ مزید برآں، محکمہ کی طرف سے تعینات تین چوکیدار اور دیگر عملہ صرف تنخواہیں وصول کر رہا ہے جبکہ کمپلیکس ٹوٹ پھوٹ، ویرانے اور جانوروں کی چراگاہ کا منظر پیش کر رہا ہے ۔ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رہنماؤں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے کمپلیکس کی بحالی اور اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ نوجوانوں اور عوام کے لیے دوبارہ مفید مقام بن سکے۔