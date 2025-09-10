صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع مسجد جتی شاہ جمال میں جشن عید میلاد النبی اورتاجدار ختم نبوت کانفرنس

  • گوجرانوالہ
جامع مسجد جتی شاہ جمال میں جشن عید میلاد النبی اورتاجدار ختم نبوت کانفرنس

راہوالی(نمائندہ دنیا)جامع مسجد جتی شاہ جمال میں ادارہ نور ہدایت پاکستان کی جانب سے منعقدہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ﷺ اور 39 ویں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر۔۔۔

 علماء اور قائدین نے تحفظِ ختمِ نبوت ﷺ کے قانون کی اہمیت اور توہین قرآن و رسالت کے بڑھتے ہوئے جرائم پر حکومت سے فوری توجہ کا مطالبہ کیا۔ علامہ پیر محمد خالد حسن مجددی،علامہ محمد عمران آسی،حافظ محمد علی قادری ودیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 7 ستمبر 1974ء کو امت مسلمہ نے قادیانیت کے کفر پر آخری ضرب دی اور قانون تحفظِ ختمِ نبوت ﷺ نافذ کیا گیا ،علماء نے کہا کہ یہ قانون لاکھوں عاشقان رسول ﷺ کی قربانیوں اور شہادتوں کا نتیجہ ہے ۔ عالمی طاقتیں اور ان کے ایجنٹ اس قانون کو چھیڑنے کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ختمِ نبوت ﷺ کے محافظ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس قانون کے تحفظ کے لیے ڈٹے رہیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلوبل ویلیج منصوبہ ڈیڑھ برس بعد بھی غیر فعال

سیلاب سے 40 ہزار ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان

بڑے آبی ذخائر کی تعمیر قومی ضرورت : ابراہیم حسن مراد

ایل ڈی اے سٹی: 6 بلاکس کے قبضے رواں ماہ دینے کی ہدایت

بی او پی : انڈسٹری کا ڈیجیٹل بزنس لون حل متعارف

شاہدرہ کے علاقے کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے ؟ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر