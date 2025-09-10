جامع مسجد جتی شاہ جمال میں جشن عید میلاد النبی اورتاجدار ختم نبوت کانفرنس
راہوالی(نمائندہ دنیا)جامع مسجد جتی شاہ جمال میں ادارہ نور ہدایت پاکستان کی جانب سے منعقدہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ﷺ اور 39 ویں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر۔۔۔
علماء اور قائدین نے تحفظِ ختمِ نبوت ﷺ کے قانون کی اہمیت اور توہین قرآن و رسالت کے بڑھتے ہوئے جرائم پر حکومت سے فوری توجہ کا مطالبہ کیا۔ علامہ پیر محمد خالد حسن مجددی،علامہ محمد عمران آسی،حافظ محمد علی قادری ودیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 7 ستمبر 1974ء کو امت مسلمہ نے قادیانیت کے کفر پر آخری ضرب دی اور قانون تحفظِ ختمِ نبوت ﷺ نافذ کیا گیا ،علماء نے کہا کہ یہ قانون لاکھوں عاشقان رسول ﷺ کی قربانیوں اور شہادتوں کا نتیجہ ہے ۔ عالمی طاقتیں اور ان کے ایجنٹ اس قانون کو چھیڑنے کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ختمِ نبوت ﷺ کے محافظ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس قانون کے تحفظ کے لیے ڈٹے رہیں گے۔