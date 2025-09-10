صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور بھٹیاں:سیلاب کے بعدمویشیوں کاچارہ 60 فیصد تک مہنگا

جلالپور بھٹیاں(نمائندہ دنیا)سیلابی صورتحال کے باعث مویشی پال کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں کھیتوں اور چراگاہوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کے لیے خوراک کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔

توڑی، ونڈا، چوکر اور سیلج جیسی بنیادی غذائی اشیاء کی قیمتیں غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہیں اور بعض عناصر ذخیرہ اندوزی کر کے مزید قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ کسان بورڈ تحصیل کے صدر لیاقت علی مغل نے کسانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں توڑی کی قیمتوں میں 25 سے 50 فیصداضافہ ہوا ،ونڈا 20 سے 40 فیصد تک مہنگاہوا،چوکر کی قیمت 30 سے 60 فیصد تک جبکہ سیلج کی قیمت 50 فیصد تک بڑھائی گئی ،انہوں نے ڈپٹی کمشنر حافظ آباد سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور کسانوں اور مویشی پال عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے جانور اور روزگار محفوظ رکھ سکیں۔کسانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی اور خوراک کی قلت کی وجہ سے وہ شدید پریشانی میں ہیں، اور فوری اقدامات کے بغیر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔

