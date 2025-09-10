صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سیلاب متاثرین کیلئے امدادی پیکیج کااعلان کرے : صغیر بٹ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)پیپلز پارٹی کے سٹی سیکرٹری اطلاعات محمد صغیر بٹ نے کہا ہے کہ ملک اس وقت سیلاب جیسی خوفناک قدرتی آفت کی لپیٹ میں ہے۔

 جس سے لاکھوں افراد بے گھر، فصلیں اور مال مویشی تباہ، جبکہ سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حکومت فوری طور پر سیلاب متاثرین کے لیے بڑے امدادیپیکیج کا اعلان کرے اور کسانوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرے ۔وہ گوندلانوالہ روڈ پر پیپلز سیکرٹریٹ میں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس میں رانا محمد حنیف، ملک بھٹو، مرزا سعید بیگ اور منور احسن بھٹی بھی شریک تھے ۔محمد صغیر بٹ نے کہا کہ سیلاب متاثرین خوراک، رہائش، واش رومز اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، اس بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کو عوام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک میں فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔

