الخدمت کے رضاکاروں نے متاثرین کو ریلیف کی ہرممکن کوشش کی: انصر دھول
گجرات (سٹی رپورٹر) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات کے صدر راجہ ساجد شریف اور جماعت اسلامی ضلع گجرات کے امیر چودھری انصر دھول ایڈووکیٹ نے۔۔۔
سیلاب متاثرین کے مرکزی امدادی کیمپ میں مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت کے رضاکاروں نے دستیاب وسائل کے مطابق متاثرہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صبح سے رات گئے تک متاثرہ خاندانوں کی دہلیز پر اشیائے ضروریہ، تیار کھانا اور پینے کا صاف پانی پہنچایا گیا۔انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے امدادی سرگرمیاں کی گئیں، بعد ازاں کشتیاں منگوا کر بھی ریلیف آپریشن جاری رکھا گیا۔ الحمد ﷲ سیلاب متاثرہ شہریوں کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے ہم خود فیلڈ میں موجود رہے اور عملی طور پر خدمت انجام دی