صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت کے رضاکاروں نے متاثرین کو ریلیف کی ہرممکن کوشش کی: انصر دھول

  • گوجرانوالہ
الخدمت کے رضاکاروں نے متاثرین کو ریلیف کی ہرممکن کوشش کی: انصر دھول

گجرات (سٹی رپورٹر) الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات کے صدر راجہ ساجد شریف اور جماعت اسلامی ضلع گجرات کے امیر چودھری انصر دھول ایڈووکیٹ نے۔۔۔

 سیلاب متاثرین کے مرکزی امدادی کیمپ میں مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت کے رضاکاروں نے دستیاب وسائل کے مطابق متاثرہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صبح سے رات گئے تک متاثرہ خاندانوں کی دہلیز پر اشیائے ضروریہ، تیار کھانا اور پینے کا صاف پانی پہنچایا گیا۔انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے امدادی سرگرمیاں کی گئیں، بعد ازاں کشتیاں منگوا کر بھی ریلیف آپریشن جاری رکھا گیا۔ الحمد ﷲ سیلاب متاثرہ شہریوں کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے ہم خود فیلڈ میں موجود رہے اور عملی طور پر خدمت انجام دی

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر