صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحولیاتی آلودگی و سموگ پر قابو پانے کیلئے کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
ماحولیاتی آلودگی و سموگ پر قابو پانے کیلئے کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ

تتلے عالی(نامہ نگار) موسمیاتی تبدیلی ،سموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کیلئے ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں ،گاڑیاں، فصلوں کی باقیات ،کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے والوں کیخلاف مقدمات کا اندراج ہوگا،پنجاب حکومت نے اکتوبر سے قبل تمام کمیٹیوں کی تشکیل مکمل کرکے آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ضلعی انتظامیہ نے محکمہ مال،لوکل گورنمنٹ،ماحولیات،سول ڈیفنس،زراعت ودیگر سرکاری محکموں کے افسروں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دینے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر