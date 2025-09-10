ماحولیاتی آلودگی و سموگ پر قابو پانے کیلئے کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ
تتلے عالی(نامہ نگار) موسمیاتی تبدیلی ،سموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کیلئے ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ کرلیا گیا۔
دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں ،گاڑیاں، فصلوں کی باقیات ،کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے والوں کیخلاف مقدمات کا اندراج ہوگا،پنجاب حکومت نے اکتوبر سے قبل تمام کمیٹیوں کی تشکیل مکمل کرکے آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ضلعی انتظامیہ نے محکمہ مال،لوکل گورنمنٹ،ماحولیات،سول ڈیفنس،زراعت ودیگر سرکاری محکموں کے افسروں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دینے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں۔