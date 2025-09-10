گجرات: نکاسی آب آپریشن تیز، شہر کی بیشتر شاہراہیں کلیئر
گجرات (نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر گجرات میں نکاسی آب کا آپریشن دن رات کی بنیادوں پر جاری ہے۔ واسا کا عملہ اور جدید مشینری مسلسل متحرک ہے اور شہر کے بیشتر مقامات سے پانی صاف کروا دیا گیا ہے۔
ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق ریلوے روڈ، سرکلر روڈ، نورپور شرقی، رامتلائی، نواب چوک، شاہ جہانگیر اور مچھلی چوک مکمل طور پر کلیئر کر د یئے گئے ہیں۔ اس وقت ڈی سی ہاؤس، جناح روڈ، کچہری چوک، جیل چوک، جلال پور جٹاں اور غریب پورہ روڈ پر نکاسی آب کا عمل بھرپور انداز میں جاری ہے ، جو آئندہ چند گھنٹوں میں کلیئر ہو جائیں گے ۔آپریشن کے دوران مختلف اقسام کی جدید مشینری استعمال کی جا رہی ہے ۔ کالرہ اور مین ڈرین کی ڈی سلٹنگ جاری ہے ، جبکہ جیل روڈ، جی ٹی روڈ ڈسپوزل سٹیشن اور کالرہ ڈسپوزل پر اضافی پمپ نصب کیے گئے ہیں۔ غیر فعال پمپس کو بھی فوری بحال کر کے آپریشن میں شامل کر دیا گیا ہے ۔گجرات نکاسی آب آپریشن میں 111 اہلکاروں پر مشتمل خصوصی ٹیم 24 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے ۔ آپریشن کی براہِ راست نگرانی صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کر رہے ہیں، جبکہ سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل احمد گزشتہ چار روز سے گجرات میں موجود ہیں۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق شہر بھر میں زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے ، 90 فیصد سے زائد تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں جبکہ تجارتی مراکز بھی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔