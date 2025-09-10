صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
جہانزیب ارشاد چٹھہ نے چارج سنبھال لیا، نیو واسا لیبر یونین کے عہدیداروں کا استقبال

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) ایم ڈی واسا فیصل شوکت نے اعلیٰ کارکردگی کے حامل ڈپٹی ڈائریکٹر واسا زون فور، نیو واسا لیبر یونین کے قائد اور سابق صدر جہانزیب ارشاد چٹھہ کو تبدیل کرکے زون ون میں ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ و ریونیو تعینات کردیا ہے۔

جہانزیب ارشاد چٹھہ نے لیاقت پارک دفتر میں چارج سنبھالا تو نیو واسا لیبر یونین کے عہدیداران اور ملازمین نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے ، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئیں، گلدستے پیش کیے گئے اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جہانزیب ارشاد چٹھہ نے کہا کہ شہری ترقی اور عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ واسا ملازمین کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ واسا کے واجبات بروقت ادا کریں تاکہ سروسز بلا تعطل فراہم کی جا سکیں۔

