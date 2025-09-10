صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
فلسطین وکشمیر میں مظالم امہ کی تفرقہ بازی کا نتیجہ :اتحادِ امت کانفرنس

علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر) علی پورچٹھہ کے حیدری چوک میں اتحادِ امت کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا جس میں مختلف مکاتبِ فکر کے جید علما اور قومی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔

کانفرنس میں نائب امیر جماعتِ اسلامی پاکستان و جنرل سیکرٹری ملی یکجہتی کونسل لیاقت بلوچ، سیاسی و سماجی رہنما میاں جلیل احمد شرقپوری، ممتاز شیعہ عالم دین آغا سید جواد حسین نقوی، محمد زبیر عابد، حافظ عبدالغفار روپڑی اور محمد زبیر فہیم شریک ہوئے ۔مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ اسلام ایک کامل اور جامع مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے ۔ دین کی اصل روح یہ ہے کہ امت مسلمہ باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ ایک وحدت کی شکل میں رہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیں تو دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو امت مسلمہ کی تفرقہ بازی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے علما نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر فرقہ واریت کو پسِ پشت ڈالا جائے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہوا جائے ۔خطابات میں یہ بات بھی اجاگر کی گئی کہ جیسے ایک مضبوط عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اگر ایک دوسرے کی پشت پناہ بن جائیں تو ایک ناقابلِ تسخیر امت کے طور پر دنیا میں عزت و حرمت کے ساتھ اپنی پہچان برقرار رکھ سکتے ہیں۔شرکا نے عہد کیا کہ باہمی بھائی چارے ، اخوت اور محبت کو فروغ دے کر ایک پرامن اور مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی۔

