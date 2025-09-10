خطرناک اشتہاری ملزم جاپان سے گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) پولیس کو انتہائی مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم شاہد جاوید کو انٹرپول کی مدد سے جاپان سے گرفتار کرلیا گیا۔
ملزم کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے بیرون ملک سے ڈی پورٹ کرواکر سیالکوٹ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ترجمان پولیس کے مطابق ملزم شاہد جاوید کے خلاف قتل، اقدام قتل اور فراڈ کے مجموعی طور پر 8 مقدمات تھانہ ستراہ اور تھانہ سٹی ڈسکہ میں درج تھے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد نے کہا کہ اشتہاریوں اور جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔