صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی ٹی روڈ پر 200 عارضی تجاوزات کا خاتمہ کردیاگیا

  • گوجرانوالہ
جی ٹی روڈ پر 200 عارضی تجاوزات کا خاتمہ کردیاگیا

گوجرانولہ (سٹی رپورٹر) ریگولیشن آفیسر نے جی ٹی روڈ، شمسی انڈر پاس اور گل روڈ چوک سمیت مختلف پارکنگ سٹینڈز کا دورہ کیا۔

یہ دورہ کمشنر سید نوید حیدر شیرازی کی ہدایت پر چیف آفیسر حیدر چٹھہ کی زیر نگرانی کیا گیا۔ڈپٹی چیف آفیسر و ایم او آر قیصر امین وڑائچ نے انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ رحمت علی انصاری اور انسپکٹر عرفان نسیم بٹ کے ہمراہ گل روڈ چوک پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہیوی مشینری کے ساتھ جاری آپریشن کا جائزہ لیا اور عملہ کو کام میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔جی ٹی روڈ پر لگی ہتھ ریڑھیوں سمیت تقریباً 200 عارضی تجاوزات کو موقع پر صاف کرایا گیا جبکہ یمین روڈ پر دوبارہ ہتھ ریڑھی نہ لگانے کی سخت وارننگ بھی جاری کی گئی،مزید برآں مختلف پارکنگ سٹینڈز پر پرچی فیس اور وہاں موجود عملہ کی کارکردگی کا بھی معائنہ کیا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود عملہ کو گرمی اور حبس میں محنت سے کام کرنے پر سراہا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلوبل ویلیج منصوبہ ڈیڑھ برس بعد بھی غیر فعال

سیلاب سے 40 ہزار ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان

بڑے آبی ذخائر کی تعمیر قومی ضرورت : ابراہیم حسن مراد

ایل ڈی اے سٹی: 6 بلاکس کے قبضے رواں ماہ دینے کی ہدایت

بی او پی : انڈسٹری کا ڈیجیٹل بزنس لون حل متعارف

شاہدرہ کے علاقے کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے ؟ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر