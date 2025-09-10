جی ٹی روڈ پر 200 عارضی تجاوزات کا خاتمہ کردیاگیا
گوجرانولہ (سٹی رپورٹر) ریگولیشن آفیسر نے جی ٹی روڈ، شمسی انڈر پاس اور گل روڈ چوک سمیت مختلف پارکنگ سٹینڈز کا دورہ کیا۔
یہ دورہ کمشنر سید نوید حیدر شیرازی کی ہدایت پر چیف آفیسر حیدر چٹھہ کی زیر نگرانی کیا گیا۔ڈپٹی چیف آفیسر و ایم او آر قیصر امین وڑائچ نے انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ رحمت علی انصاری اور انسپکٹر عرفان نسیم بٹ کے ہمراہ گل روڈ چوک پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہیوی مشینری کے ساتھ جاری آپریشن کا جائزہ لیا اور عملہ کو کام میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔جی ٹی روڈ پر لگی ہتھ ریڑھیوں سمیت تقریباً 200 عارضی تجاوزات کو موقع پر صاف کرایا گیا جبکہ یمین روڈ پر دوبارہ ہتھ ریڑھی نہ لگانے کی سخت وارننگ بھی جاری کی گئی،مزید برآں مختلف پارکنگ سٹینڈز پر پرچی فیس اور وہاں موجود عملہ کی کارکردگی کا بھی معائنہ کیا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود عملہ کو گرمی اور حبس میں محنت سے کام کرنے پر سراہا گیا۔