حافظ آباد:ٹھیکیدار کے چھوڑے گڑھے شہریوں کیلئے عذاب
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا) حافظ آباد شہر کے مرکزی سنگم، جگانوالہ روڈ اور علی پور روڈ کے آغاز پر سیوریج پائپ لائن پر چھوڑے گئے کنواں نما گڑھے شہریوں کے لیے عذاب بن گئے۔
ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہوگیا، جس کے نتیجے میں ان گڑھوں میں کوڑا کرکٹ جمع ہونے سے مین سیوریج لائنیں بند اور آدھے سے زیادہ شہر گندے پانی میں ڈوبنے لگا۔شہریوں کے مطابق ان گڑھوں میں متعدد افراد اور طلبہ گر کر زخمی بھی ہوچکے ہیں جبکہ کوڑا کرکٹ جمع ہونے سے مین سیوریج لائن کی بندش معمول بن چکی ہے ۔ اس صورتحال سے مسلم لیگ ن کا ضلعی سیکریٹریٹ، ٹیچرز کالونی، گرلز ڈگری کالج روڈ، ڈبل سیکشن ہائی سکول، بجلی محلہ، سراج گنج، کشمیر نگر اور رحمت آباد سمیت کئی علاقوں میں ہر وقت گندا پانی جمع رہتا ہے، جس سے شدید تعفن پھیل رہا ہے ۔واضح رہے کہ جگانوالہ روڈ اور علی پور روڈ کی تعمیر پر خطیر رقم خرچ کی گئی تھی مگر دو ماہ گزرنے کے باوجود ان کنواں نما گڑھوں کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی۔ شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان گڑھوں کی فوری تعمیر کروا کر شہر کو گندے پانی سے نجات دلائی جائے۔