گیپکو کی نجکاری کے خلاف کنونشن، مکمل بجلی بند کرنے کی تجویز
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) گیپکو پیغام ورکرز یونین کے زیر اہتمام نجی میرج ہال میں ایک بڑا کنونشن منعقد ہوا جس میں گیپکو کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔
کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اگیگا کے مرکزی چیف رحمان علی باجوہ اور ریجنل چیئرمین پیغام یونین جاوید ڈار نے کہا کہ گیپکو کی نجکاری کو صرف اس صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ تمام ملازمین اور افسران متحد ہوں اور ضرورت پڑنے پر گیپکو کی مکمل بجلی بند کی جائے۔ حکومت اپنا نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لے تو بجلی بند کرنے اور دھرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گیپکوکی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ ملکی حالات اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیش نظر اس فیصلے پر دوبارہ غور کرے ۔کنونشن میں دیگر مقررین میں ریجنل سیکرٹری میاں اصغر، رضوان یوسف، گجر وائس چیئرمین میاں نواز، ڈپٹی چئیرمین طارق مہر، جوائنٹ سیکرٹری آصف ٹوہر، وائس چیئرمین ملک افتخار، مرکزی صدر PWD، سٹی سرکل حاجی ریاض ودیگرشامل تھے جنہوں نے بھی خطاب کیا۔کنونشن میں رحمان علی باجوہ کا شاندار استقبال کیا گیا، جہاں سٹیج پر انہیں ریاض پہلوان ستارہ پاکستان نے پگ اور پہلوانی گرز سے خوش آمدید کہا۔