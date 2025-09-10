فرحان مجتبیٰ کا گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے صفائی ستھرائی، نکاسی آب اور نالوں کی ڈیسلٹنگ کے جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔سی ای او نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت کی کہ شہریوں کو فوری ریلیف کی فراہمی کے لیے صفائی اور نکاسی آب کے عمل کو مزید تیز کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔فرحان مجتبیٰ نے مختلف مقامات پر جاری صفائی آپریشن اور نکاسی آب کے انتظامات کا معائنہ کیا۔