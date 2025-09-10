صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا مختلف سرکاری اداروں اور منصوبوں کا اچانک دورہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے مختلف سرکاری اداروں اور منصوبہ جات کا اچانک دورہ کیا۔ وہ پہلے گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال پہنچے، جہاں ٹراما سنٹر، فارمیسی، ایمرجنسی، گائنی وارڈ اور پیڈز وارڈ کا معائنہ کیا اور مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔

انہوں نے مریضوں کی عیادت کی اور صفائی ستھرائی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔بعدازاں بطور چیئرمین ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت اندرون شہر کے بازاروں، گھنٹہ گھر، میلاد مصطفیٰ چوک، گورونانک پورہ اور غازی پورہ کا دورہ کیا۔ غازی پورہ میں صفائی کی ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کنٹریکٹر پر جرمانہ عائد کرنے اور غفلت برتنے والے افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت دی۔تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے ڈپٹی کمشنر نے گھنٹہ گھر چوک کا بھی معائنہ کیا اور جاری تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اسی طرح چندا قلعہ چوک میں فلائی اوور کی تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ہائی ویز حکام کو کام کی رفتار تیز کرنے اور معیار برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔انہوں نے جنرل بس سٹینڈ کے قریب پٹرول پمپ کا دورہ کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور پیمانے خود چیک کیے اور کہا کہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے فلنگ سٹیشنز کی باقاعدہ نگرانی جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوامی مسائل بھی سنے اور افسران کو ہدایت دی کہ سائلین کو بلاوجہ دفاتر کے چکر نہ لگوائے جائیں اور فوری طور پر قانون کے مطابق شکایات کا ازالہ کیا جائے۔

