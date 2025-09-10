جیت کر عوام کی محرومیاں دور کریں گے : بلال فاروق تارڑ
احمد نگر (نمائندہ دنیا) مسلم لیگ ن کے امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ نے افتخار ہاوس احمد نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست درحقیقت خدمتِ خلق کا دوسرا نام ہے۔
سیاست عوام کی بے لوث خدمت اور معتدل رویوں کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے ۔ حلقہ این اے 66 مسلم لیگ ن کا مضبوط قلعہ ہے اور انشاء اللہ کامیابی حاصل کر کے پسماندگی اور عوام کی محرومیاں دور کریں گے ۔اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی عدنان افضل چٹھہ نے کہا کہ انہوں نے مثالی کردار ادا کرتے ہوئے تعمیر و ترقی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور وہ بلال فاروق تارڑ کے ساتھ مل کر خدمت کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے ۔ عدنان افضل چٹھہ نے وعدہ کیا کہ عوام کی توقعات پر نہ صرف پورا اترے جائیں گا بلکہ ان سے بڑھ کر دن رات کام کیا جائے گا۔انہوں نے قائد مسلم لیگ ن محمد نواز شریف کو عوام کے دلوں میں بسنے والا قرار دیا اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کے اقدامات کی بدولت ملکی معیشت کے مضبوط ہونے کا ذکر کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو عوام کے معیارِ زندگی بلند کرنے کے لیے دن رات کوشاں بتایا۔ انہوں نے حالیہ سیلاب کے دوران حکومتی اقدامات کے نتیجے میں عوام کو بروقت ریلیف ملنے کی بھی تعریف کی۔اس موقع پر سینئر رہنما مسلم لیگ ن سلمان ساجد چٹھہ نے پارٹی فیصلوں کے ساتھ مکمل حمایت کا اظہار کیا اور بلال فاروق تارڑ کی کامیابی کو یقینی بنانے کا اعلان کیا۔