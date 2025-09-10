حافظ آباد: ڈپٹی کمشنر کا سیلابی علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور مختلف ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سیلاب زدہ دیہات میں جا کر متاثرہ دیہاتیوں کو جانوروں کے لیے ونڈا تقسیم کیا اور ریلیف کیمپوں میں متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات، کھانے اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے کوٹ عالم سمیت متعدد دیہات میں متاثرین سے ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر متاثرین کی ہر ممکن بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ متاثرین کو کھانا، راشن اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے قادر آباد، وینیکے تارڑ اور خانپور سمیت مختلف ریلیف کیمپوں میں محکمہ صحت، لائیو سٹاک اور ریسکیو 1122 کے تحت جاری امدادی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ادویات اور دیگر سہولیات کی دستیابی چیک کی اور افسران کو ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کی امدادی سرگرمیوں میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کو ایک ٹیم کی طرح انسانی خدمت کے جذبے کے تحت کام کرنا ہوگا تاکہ متاثرین اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکیں۔