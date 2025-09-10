ڈی سی سیالکوٹ کا سیلاب متاثرہ گاؤں کھرل کا دورہ، ونڈا تقسیم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی نے تحصیل سمبڑیال کے سیلاب سے متاثرہ گاؤں کھرل کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ بندیال بھی موجود تھیں۔
اس موقع پر مال مویشیوں کے لیے ایل دیہہ میں ونڈا تقسیم کیا گیا جبکہ متاثرہ خاندانوں کو خوراک کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت اور قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مواصلات کی بحالی، ونڈا اور خوراک کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح** ہے تاکہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔مزید برآں انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے دن رات بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں جبکہ سول سوسائٹی بھی اس نیک کام میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ۔دریں اپنے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ فلاحی تنظیمیں اور ادرے انتظامیہ کے تعاون سے مربوط اقدامات کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی کنٹرول روم سے 1718 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے ۔ فلاحی تنظیموں اور اداروں جنہوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کی ان میں الائیڈ بینک آف پاکستان، بلال ویلفیئر فاؤنڈیشن، روز ویلفیئر، سلور سٹار، نیسلے ، ہیلپنگ ہینڈز اور بیداری شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ افراد کیلئے خشک راشن تسلی بخش مقدار میں پہنچایا گیا ہے۔