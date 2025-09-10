عقیدہ ختم نبوت اتحاد کا نقطۂ وحدت اور ایمان کی بنیاد : علما کرام
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) نبی آخرالزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے اور ختم نبوت پر کامل ایمان ہی کامل ایمان کی پہچان ہے۔
ان خیالات کا اظہار علامہ مفتی محمد منیب الرحمن اور علامہ حامد سرفراز قادری رضوی نے مرکز اہلسنت جامع مسجد ڈونگا باغ میں ادارہ وحدت اسلامیہ پاکستان کے زیر اہتمام 14ویں ‘‘سالانہ ختم نبوت کانفرنس’’ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ادارہ وحدت اسلامیہ کے سربراہ علامہ مفتی خادم حسین خورشید الازہری اور صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت اتحاد امت کا نقطۂ وحدت اور ایمان کی بنیاد ہے ، مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کرسکتا۔کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی، ملک زاکر حسین اعوان، قاری خضر حیات رضوی، قاری محمد انور رضا قادری، مہر محمد زیشان جماعتی اور دیگر علماء و مشائخ نے کہا کہ ختم نبوت کا انکار دین اسلام سے انکار کے مترادف ہے ، پاکستان کے آئین کے مطابق منکر ختم نبوت غیر مسلم ہے ۔ مقررین نے کہا کہ فتنہ قادیانیت کا قلع قمع وقت کی اہم ضرورت ہے، عاشقان رسول ﷺ کیلئے سات ستمبر عید کا دن ہے کہ جب پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔علماء نے کہا کہ قادیانی مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کیلئے خطرہ ہیں، نوجوان نسل کو قادیانیت کی سازشوں سے آگاہ کرنے کیلئے ہر گاؤں اور شہر میں سیمینار و کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے۔ اس موقع پر نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا۔