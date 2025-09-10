صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائس کنٹرول ٹیمیں ناکام، اندرون شہر دودھ، دہی، گوشت کی قیمتوں میں من مانا اضافہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے دعووں کے باوجود اندرون شہر دودھ، دہی، گوشت اور دیگر اشیائے خور ونوش کی قیمتوں میں اضافہ بدستور جاری ہے۔

سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ، نوشہرہ روڈ، ماڈل ٹاؤن، باغبانپورہ، گرجا کھ، دھلے نیایں چوک، کالج روڈ، پیپلز کالونی سمیت شہر بھر میں دودھ اور دہی فروشوں نے قیمتیں من مانے بڑھا دی ہیں۔ دودھ سرکاری نرخ کے برعکس 220 سے 240 روپے فی لٹر اور دہی 230 سے 250 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے ۔ مرغی کا گوشت 700 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکا ہے جبکہ بکرے کا گوشت 2500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی پرائس کنٹرول ٹیمیں دودھ فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کو قابو کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہیں۔ ہر گھر کی بنیادی ضروریات میں شامل دودھ اور دہی اب شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ضلعی انتظامیہ فوری طور پر اس مسئلے پر قابو پائے یا سرکاری ریٹ لسٹ جاری کرنے والا سلسلہ بند کیا جائے ، کیونکہ دودھ فروش منافع خورانہ طریقے سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔

