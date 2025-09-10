گندم کے 59 ہزار تھیلے ضبط، 2 رائس ملز، 6 گودام سیل
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر،سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی خصوصی ہدایات پر گوجرانوالہ میں گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران تقریباً 59 ہزار گندم کے تھیلے برآمد کیے گئے اور 2 رائس ملز سمیت متعدد گودام سیل کر دیئے گئے۔
نوشہرہ ورکاں میں رائس ملز سے 35 ہزار بوری گندم برآمد ہوئیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز صدر فیصل مجید، نوشہرہ ورکاں جواد حسین پیرزاہ اور کامونکی زرغونہ خالد کی قیادت میں محکمہ خوراک اور پیرافورسز کے ہمراہ ضلع بھر میں 8 مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے ، جہاں غیر قانونی طور پر گندم ذخیرہ کی گئی تھی۔کارروائیاں تحصیل صدر، تحصیل کامونکی، اور تحصیل نوشہرہ ورکاں میں عمل میں لائی گئیں۔ اس دوران 2 رائس ملز اور 6 گودام سیل کر د یئے گئے ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کا انجام جیل ہے ۔ گودام مالکان غیر قانونی طور پر گندم ذخیرہ کر کے مہنگے داموں فروخت کرنے میں ملوث تھے ۔ انہوں نے عوام کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ برآمد کی گئی گندم کو سرکاری نرخوں پر فروخت کیا جائے گا تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔انہوں نے مزید واضح کیا کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل جاری رہے گا اور ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔