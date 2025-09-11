منڈیکی گورائیہ :نامعلوم افراد نے معمر شخص کو اغواکرلیا
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )نامعلوم افراد نے معمر شخص کو اغواکرلیا ۔موضع دھیدووالی کے نعیم کا75سالہ سسر عنایت گھرسے جلوس جشن عیدمیلاد النبی ؐ میں شرکت کیلئے گیاتوواپس نہ آیا اس نے تلاش شروع کی تواس کو معلوم ہواکہ اس کے سسر کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ہیں ۔
