کروڑوں روپے کے نان ڈیوٹی ٹیکس پیڈ سگریٹ ضبط
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک ایف بی آر گوجرانوالہ نے کارروائی کرتے ہو ئے کروڑوں روپے کے نان ڈیوٹی ٹیکس پیڈ سگریٹ پکڑ لئے۔۔۔
چیف کمشنر یاسمین فاطمہ کی ہدایات پر انچارج سکواڈ آئی آر ای این گوجرانوالہ رانا ندیم احمد کی سربراہی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر طارق جاوید اور سینئر آڈیٹر جاوید اقبال پر مشتمل سپشل سکواڈ نے پنڈی بھٹیاں موٹر وے انٹر چینج پر ناکہ لگایا اور نان ڈیوٹی اینڈ ٹیکس پیڈ سگریٹ کی نقل حمل کو روکنے کیلئے تلاش شروع کی۔سکواڈ نے متعلقہ جگہ پر ایک ٹرک جو غیر قانونی اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ لے کر جا رہا تھا کو روکا تو ڈرائیور گاڑی چھو ڑ کر بھاگ گیا۔ جب ٹرک میں موجود سگریٹس کو چیک کیا گیا تو ان میں 276 کارٹن برانڈ کے سگریٹ پائے گئے جن پر ٹیکس سٹیمپ سٹیکر نہیں لگے تھے جن کی مالیت 3کروڑ روپے بنتی ہے ،تمام سگریٹ سکواڈ نے تحویل میں لے لئے ۔ رانا ندیم اور جاوید اقبال سینئر آڈیٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان سگریٹس پر تقریبا ًایک کروڑ 85 لاکھ روپے سے زائد فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس بنتا ہے ۔