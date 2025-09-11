صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ :شیلر کی دیوار گرنے سے مزدور جاں بحق

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ :شیلر کی دیوار گرنے سے مزدور جاں بحق

قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )شیلر کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر مزدور جاں بحق ہو گیا ۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ ڈیرہ میر پوریاں کا رہائشی ملک شبیر شرقی چونگی کے قریب شیلر پر گودام میں مکئی سٹور کررہے تھے۔۔۔

 کہ گودام کی دیوار گر گئی اور ملبے تلے دب کر مزدور شدید زخمی ہوگیا دوسرے مزدوروں نے شبیر کو ملبے تلے سے نکال کر رورل ہیلتھ سنٹر قلعہ دیدار سنگھ پہنچایا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ،واقعہ کی اطلاع پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی جس نے تحقیقات کا آغاز کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن