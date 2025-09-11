قلعہ دیدار سنگھ :شیلر کی دیوار گرنے سے مزدور جاں بحق
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )شیلر کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر مزدور جاں بحق ہو گیا ۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ ڈیرہ میر پوریاں کا رہائشی ملک شبیر شرقی چونگی کے قریب شیلر پر گودام میں مکئی سٹور کررہے تھے۔۔۔
کہ گودام کی دیوار گر گئی اور ملبے تلے دب کر مزدور شدید زخمی ہوگیا دوسرے مزدوروں نے شبیر کو ملبے تلے سے نکال کر رورل ہیلتھ سنٹر قلعہ دیدار سنگھ پہنچایا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ،واقعہ کی اطلاع پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی جس نے تحقیقات کا آغاز کردیا۔